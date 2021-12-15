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Здоровье15 декабря 2021 8:00

Еще 378 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 296 человек заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 77747 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 77747 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1929 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, жительница Белгородского района 1950 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2, жительница Белгорода 1956 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной клинической больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1951 года рождения, житель Курской области 1960 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 296 пациентов заболели, а выздоровели – 378.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 77747 человек, выздоровели – 65464, умерли – 1647.

Сейчас из 1761-го госпитализированного 67 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

29033 белгородца - на самоизоляции, 24120 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 226035 - сняты с самоизоляции.