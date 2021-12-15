За сутки на белгородских дорогах погибли два человека

Во вторник, 14 декабря, в Белгородской области произошло сразу два смертельных ДТП. По предварительным данным, в десять часов утра в Новооскольском городском округе на 23 километре дороги «Беломестное - Слоновка - Николаевка - Львовка» 42-летний водитель автомобиля «Мицубиси L200» не выбрал безопасную скорость и не учел гололедицу. В результате он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой» под управлением 75-летнего мужчины.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 64-летняя пассажирка, а также пассажиры автомобиля «Мицубиси L200» - двое мужчин 57 и 58 лет – пострадали.

Около половины шестого вечера в Белгородском районе на двенадцатом километре дороги «Белгород – Грайворон - Козинка» 24-летний водитель «Киа Рио» сбил 35-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП жительница региона от полученных травм скончалась на месте происшествия.