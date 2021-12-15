До конца года бюджет Белгорода получит дополнительные 178 млн рублей

В итоге доходная часть бюджета Белгорода этого года составит 17 млрд 814 млн рублей, расходная – 18 млрд 155 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

До конца года бюджет Белгорода получит дополнительные 178 миллионов рублей. Источник пополнения городской казны – межбюджетные трансферты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Такую корректировку городского бюджета рассмотрели на профильной комиссии Белгородского городского Совета. Полученные дополнительно средства направят на балансировку бюджета, выполнение передаваемых регионом полномочий, социальные выплаты.

В итоге доходная часть бюджета Белгорода этого года составит 17 млрд 814 млн рублей, расходная – 18 млрд 155 млн рублей. Это самые большие показатели городской казны.

Постоянная комиссия рекомендовала Белгородского городскому Совету утвердить данный проект решения. Вопрос будет рассмотрен на очередной сессии 21 декабря.