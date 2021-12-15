Белгородские хоккеисты добились волевого успеха в Санкт-Петербурге

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Накануне в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» в Санкт-Петербурге одержал волевую победу над местным «Динамо-Юниор» - 3:2.

Точными бросками в составе гостей отметились Юрий Домничев (34-я, 1:1), Денис Фадеев (45-я, 2:2) и Кирилл Тютченко (59-я, 3:2).

Таким образом, белгородцы взяли реванш за поражение в первом матче. Днем ранее наши парни уступили динамовцам 1:4.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции. В активе нашей команды 35 очков после 24-х игр при разнице шайб 84:68. Выше нас располагается «Россошь» (37) и «СКА-ГУОР Карелия» (35, 88:54). В ТОП-5 также входят «ЭкоНива-Бобров» (33) и «Динамо-Юниор» (29).

Теперь 21 и 22 декабря белгородцы примут на «Оранжевом льду» «СКА-ГУОР Карелия». Начало обеих встреч в 19:00.