По данным регионального Роспотребнадзора, в Белгородской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Несмотря на это, ее уровень остается достаточно высоким. Такая же ситуация наблюдается по острым респираторным инфекциям и внебольничным пневмониям.

- По показателю среднесуточной заболеваемости мы на уровне среднего показателя по Российской Федерации, - сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лариса Пузанова.

Больше всего болеют в Белгороде. За последнюю неделю в областном центре наблюдается превышение эпидемических порогов по заболеваемости ОРВИ в два с половиной раза в целом по совокупному населению и в три раза по взрослому населению.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что положительную роль в снижении заболеваемости коронавирусом сыграли введенные в регионе ограничения.