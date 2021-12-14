В Белгородской области 15 декабря ожидаются мокрый снег и морось

Белгородцев предупреждают об осадках. фото: Артем Гребеник

По прогнозам синоптиков, в среду, 15 декабря, в Белгородской области будет облачно. Ночью местами ожидаются слабые осадки – мокрый снег и морось, местами гололед. Днем будет преимущественно без осадков. Местами возможен туман, на дорогах – гололедица.

Ветер будет дуть северный. Ночью – со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов мороза. Днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Спасатели и автоинспекторы призывают водителей быть осторожными за рулем, выбирать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал. Избегайте резких маневров. При необходимости используйте противотуманные фары.