Победа над пандемией, рост доходов, жилье и любовь: о чем мечтают россияне?

Более чем у половины наших соотечественников есть несколько заветных желаний, только одно - у каждого третьего.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Четверть респондентов оценили свою мечту выше 5 миллионов рублей и еще почти столько же — до 100 тысяч. Для достижения делаемого 31% наших соотечественников много работает, строит карьеру, 27% откладывает деньги. Любопытно, что почти четверть - ничего не делают.

- Мечты сбываются, главное — верить в них и выбрать правильную стратегию их осуществления. Для достижения финансовой цели не обязательно иметь крупный стартовый капитал, его можно сформировать, откладывая с зарплаты и других доходов 5-10%. Такой способ дисциплинирует и вырабатывает хорошую привычку делать сбережения, — отмечает Наталья Белова, директор по маркет-менеджменту, член правления страховой компании.

Топ желаний россиян следующий: 20% жаждет победы над пандемией. Каждый шестой — увеличения дохода. 13% хотят жилье, 9% мечтают о кругосветном путешествии, 8% - о машине, по 5% — о своем бизнесе и переезде в другую страну. Изменить будущее своей страны хотят 5% опрошенных, 4% - найти идеальную работу, 3,5% ищут любви. 3% мечтают выучить иностранный язык и переехать в другой город. Замыкает рейтинг желание стать знаменитым, мечты об отпуске и получении водительских прав – все по 2%.