В Белгородской области парня подозревают в краже денег у пенсионеров и покупке липовых прав

Инцидент произошел в Яковлевском городском округе. По предварительным данным, юноша через свою подругу познакомился с ее дедушкой и бабушкой и стал им помогать по хозяйству. Со временем молодой человек заручился поддержкой пенсионеров, которые его в итоге фактически приютили. Сам он уроженец другого региона, а с родственниками, у которых парень живет в Белгородской области, у него сложились неважные отношения. Вскоре пожилая хозяйка обнаружила пропажу из спрятанной в тумбочке шкатулки 350 тысяч рублей и обратилась в полицию. Оперативники пришли к выводу, что деньги похитил прижившийся у пенсионеров знакомый их внучки.

Молодой человек незадолго до этого попал в поле зрения правоохранителей. По версии следствия, похищенные деньги он потратил на покупку автомобиля «ВАЗ 2107» и поддельных прав. В конце ноября горе-водителя с фальшивым документом остановили сотрудники ГИБДД. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что молодой человек стал фигурантом сразу двух уголовных дел. Ему инкриминируют кражу в крупном размере и использование поддельного документа. Парню может грозить до шести лет лишения свободы.