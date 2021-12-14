В субботу, 18 декабря, в Белгороде пройдет акция «Зимний день счастливой собаки». Все желающие могут в преддверии Нового года порадовать питомцев пансионата для бездомных животных полезными подарками. Найти волонтеров проекта «Пойдем домой» можно будет с одиннадцати до двух часов дня за остановкой «Стадион» в сторону Центрального рынка на пересечении Народного бульвара и проспекта Богдана Хмельницкого.

Можно принести сухой корм для собак, консервы, крупы - гречневую и гречневый продел, рисовую и пшеничную (не путать с пшеном), препараты против глистов, блох и клещей. Организаторы отмечают, что любой такой подарок поможет питомцам легче пережить наступившую зиму.