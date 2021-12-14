По Белгороду на маршрутке прокатился голый парень

Телеграм-канал «Жесть. Белгород» опубликовал видео инцидента, произошедшего в одной из маршруток. В автобусе № 127 по городу прокатился голый парень. Из одежды на нем были только шапка, маска, носки и ботинки. Перед тем, как выйти, молодой человек все же оделся. Как сообщают в соцмедиа, причиной вызывающего поступка стал спор на 100 тысяч рублей.

Водитель автобуса сообщил об обнаженном пассажире в полицию и попытался не выпускать его до приезда правоохранителей. Однако тот нажал аварийную кнопку и скрылся.

В пресс-службе УМВД региона рассказали, что сообщение об инциденте поступило 13 декабря в 19 часов 25 минут. По этому факту правоохранители проводят проверку. Личность пассажира устанавливается.