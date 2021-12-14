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Общество14 декабря 2021 9:05

В мэрии Белгорода произошли кадровые изменения

Руководителем аппарата администрации города назначена Наталья Бодякова
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта администрации города Белгорода.

фото: с сайта администрации города Белгорода.

Наталья Бодякова назначена руководителем аппарата администрации города Белгорода. В мэрии она работает уже больше восемнадцати лет. Ранее она возглавляла жилищное управление. До этого работала заместителем начальника управления стратегического планирования, организационно-контрольной и аналитической работы — начальником отдела организационно-контрольной работы.

- Исполнять обязанности руководителя жилищного управления будет Татьяна Кумейко, - сообщается на официальном сайте администрации города Белгорода.