В мэрии Белгорода произошли кадровые изменения

фото: с сайта администрации города Белгорода.

Наталья Бодякова назначена руководителем аппарата администрации города Белгорода. В мэрии она работает уже больше восемнадцати лет. Ранее она возглавляла жилищное управление. До этого работала заместителем начальника управления стратегического планирования, организационно-контрольной и аналитической работы — начальником отдела организационно-контрольной работы.

- Исполнять обязанности руководителя жилищного управления будет Татьяна Кумейко, - сообщается на официальном сайте администрации города Белгорода.