В Белгородской области еще семь человек умерли от коронавируса

По данным на 14 декабря, в Белгородской области коронавирусом заразились еще 304 человека. Выздоровели 347. Умерли семь пациентов с подтвержденным COVID-19. Среди скончавшихся - жительница Белгорода 1932 года рождения, житель Белгорода 1937 года рождения, житель Грайворонского городского округа 1939 года рождения, житель Белгородского района 1972 года рождения, жительница Валуйского городского округа 1949 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1966 года рождения и жительница Новооскольского городского округа 1951 года рождения,.

Госпитализированы в настоящее время 1815 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 66 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 77431 человек. Выздоровели 65086. Умерли 1642.