В одном из общежитий Белгорода обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями

Утром 12 декабря в комнате общежития, расположенного на улице Горького в Белгороде, обнаружили тело 48-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался ранее судимый за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом 45-летний житель региона.

По предварительным данным, накануне компания мужчина устроила в общежитии застолье. Выяснилось, что двое из них отбывали наказание в одной колонии. Обсуждая время, проведенное в местах лишения свободы, мужчины поссорились. Во время выяснения отношений подозреваемый ударил оппонента, а затем нанес ему несколько ударов ножом в шею. Раненый умер на месте происшествия, а злоумышленник покинул комнату.

В пресс-службе Следственного комитета Белгородской области сообщили, что задержанному будет предъявлено обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы.