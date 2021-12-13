МХК «Белгород» прервал 8-матчевую победную гостевую серию

Завтра, 14 декабря, белгородцы проведут с динамовцами повторный матч. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» уступил в Санкт-Петербурге местному «Динамо-Юниор» - 1:4.

Единственную шайбу у гостей при счете 0:3 на 47-й минуте забросил Юрий Домничев.

Таким образом, белгородцы прервали серию из восьми гостевых побед кряду. До сегодняшнего дня они в последний раз проигрывали на чужом льду 7 октября – «СКА-ГУОР Карелия» (4:5, в овертайме).

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 33 очка после 23-х игр при разнице шайб 81:66. Выше нас располагаются «СКА-ГУОР Карелия» (35), «Россошь» (34), «ЭкоНива-Бобров» (33). В ТОП-5 также входит и «Динамо-Юниор» (29).

Завтра, 14 декабря, белгородцы проведут с динамовцами повторный матч. Начало встречи в 13:00.