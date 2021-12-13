В Белгороде наградили местных футболистов

Сегодня в Белгороде более трех тысяч юных футболистов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня в администрации Белгорода чествовали лучших футболистов по итогам 2021 года.

В областных соревнованиях город представляли 35 команд. Восемь коллективов стали призерами, все они представляли спортшколу №6 в разных возрастных категориях. В четырех стали победителями, в трех взяли серебро, в одной – бронзу.

Медали региональной федерации футбола получили команды и отличившиеся игроки. Отдельно отметили лучших бомбардиров и тренеров.

- Футбол – это один из самых массовых видов спорта в Белгороде, - отметил руководитель управления по физической культуре и спорту администрации города Михаил Носков. – Я думаю, что развитие этого вида спорта начнет переживать подъем, так как строится крытый манеж, где футболисты смогут тренироваться круглый год.

Сегодня в Белгороде более трех тысяч юных футболистов. Работают более десяти частных клубов и школ.