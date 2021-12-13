В 2022-м году в Белгороде отремонтируют десять детских садов

Программа обновления образовательных учреждений Белгорода рассчитана на три года. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В 2022-м году обновят 10 дошкольных учреждений Белгорода, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В списке на капитальный ремонт ДОУ № 1, 12, 16, 23, 35, 41, 48, 63, 66 и 85. Работы начнут 1 июня 2022 года и завершат 1 сентября 2023-го.

Уже сейчас представители управления образования администрации города проводят собрания с родителями и педагогами, чтобы рассказать о том, как будет организован образовательный процесс во время ремонта. Одна из таких встреч прошла в детском саду № 66. Родителей волнует организация воспитательного процесса, педагогов – трудоустройство на время ремонта.

- Мы делаем распределение таким образом, чтобы детки переходили в другой детский сад полным составом, - заявила заместитель руководителя управления образования Татьяна Березка. - Если есть вакансии, то и воспитатель тоже. Если нет, будем искать другие варианты трудоустройства. С каждым работаем индивидуально.

Программа обновления образовательных учреждений Белгорода рассчитана на три года. За это время полностью отремонтируют 30 школ и 30 детских садов. Запланирован не только капитальный ремонт, благоустройство территории, но и полное оснащение образовательных организаций новым оборудованием и мебелью.