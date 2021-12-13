14 декабря в Белгородскую область придут дожди с мокрым снегом

В Белгороде ночью от минус одного до минус трех градусов, днем от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

По данным белгородских синоптиков, завтра, 14 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов мороза, днем – от минус трех до плюс двух градусов.

В Белгороде ночью от минус одного до минус трех градусов, днем от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.