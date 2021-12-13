Подростка из Воронежской области подозревают в краже со счета белгородки более 83 тысяч рублей

С заявлением о пропаже денег со счета в полицию Белгорода обратилась 59-летняя женщина. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался подросток – 16-летний житель Воронежской области.

По предварительным данным, юноша с взломанной странички рассылал друзьям владельца аккаунта сообщения с просьбой одолжить деньги, ссылаясь на материальные трудности. На одно из них откликнулась дочь жительницы Белгорода. Не догадавшись, что страничку взломали, она предоставила данные банковской карты матери.

- Воспользовавшись ими, подросток похитил со счета жительницы Белгорода 83800 рублей. Часть из них – 21500 рублей, он перевел себе. Остальные деньги юноша перечислили своему «куратору», который обещал вернуть их на другую карту, но в итоге перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

Следственным управлением УМВД России по городу Белгороду по факту кражи денег с банковского счета возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Полицейские напоминают, что если вы получили в соцсети сообщение от друга с просьбой одолжить деньги, необходимо самостоятельно с ним связаться и убедиться, действительно ли ему нужна ваша помощь.