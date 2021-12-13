У «Белогорья» сменился спортивный директор

Дмитрий Ильиных. Фото со страницы ВК «Белогорье» в VK.

Новым спортивным директором «Белогорья» стал Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Дмитрий Ильиных. На этом посту он сменил Тараса Хтея.

За белгородский клуб Дмитрий выступал с 2004-го по 2015-й год, выиграв клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов, чемпионат России и став обладателем Кубка и Суперкубка страны.

После ухода из «Белогорья» Ильиных играл за «Газпром-Югра» (Сургут), «Аль-Араби» (Катар), «Динамо» (Москва), «Кузбасс» (Кемерово), «Енисей» (Красноярск), ПАОК (Греция), «Урал» (Уфа), «Сольхан» (Турция).

В состав «Белогорья» Дмитрий Ильиных вернулся в прошлом году, а минувшей осенью решил завершить карьеру.