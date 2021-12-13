В Белгороде ликвидировали аварию на сетях водоснабжения

фото: телеграм-канал "Мэрия Белгорода".

На перекрестке улицы Буденного и бульвара Юности города Белгорода ликвидирована авария на сетях водоснабжения. Трубу с холодной водой прорвало около часа ночи 12 декабря.

- На место происшествия сразу же выехала аварийная бригада Белоблводоканала. Рабочие переподключили водопроводы и снизили течь воды, - сообщает телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

В результате пришлось приостановить подачу холодной воды в дом №6 на улице Буденного. Кроме того, в домах №38, 40, 41, 42 на Есенина и в домах №19 и 21 на Бульваре Юности, а также доме № 8а на Буденного снизился напор. Для горожан организовали подвоз воды. После того, как подземные коммуникации обследовали, было принято решение перекрыть движение в районе аварии для проведения земляных работ.

- Уже к 18:30 подача холодной воды была восстановлена в полном объеме. К ночи котлован засыпали песком, огородили и организовали дополнительное освещение. Сейчас рабочие восстанавливают твердое покрытие дороги, - сообщает администрация города.

К вечеру понедельника все работы планируется полностью завершить.