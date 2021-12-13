Свыше 77 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 1814-ти госпитализированных 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще девять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Новооскольского городского округа 1947 года рождения, жительница Белгорода 1949 года рождения, жительница Прохоровского района 1951 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2. Жительница Яковлевского городского округа 1957 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной клинической больнице, жительница Волоконовского района 1951 года рождения, проходившая лечение в Чернянской ЦРБ, жительница Борисовского района 1955 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - жительница Валуйского городского округа 1960 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1957 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1948 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 310 пациентов заболели, а выздоровели – 111.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 77127 человек, выздоровели – 64739, умерли – 1635.

Сейчас из 1814-ти госпитализированных 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28521 белгородец - на самоизоляции, 23994 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 225737 - сняты с самоизоляции.