В Старом Осколе произошло ДТП с участием нетрезвой автомобилистки

В воскресенье, 12 декабря, около 07 часов 10 минут на пятом километре автодороги «Обход города Старый Оскол» произошло ДТП. По предварительным данным, 37-летняя автомобилистка, находясь за рулем «Киа» в нетрезвом виде, при перестроении не пропустила «Шкоду» под управлением 35-летней женщины. В результате произошло столкновение.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что в аварии пострадали четыре человека. Травмы получили водитель «Киа» и двое ее пассажиров - 38-летний мужчина и 43-летняя женщина, а также водитель «Шкоды».

По информации региональной Госавтоинспекции, за выходные сотрудники ГИБДД выявили 2301 нарушение Правил дорожного движения. От управления отстранили пятьдесят нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 7 ранее лишенных прав. В отношении пятерых водителей возбуждены уголовные дела за повторную езду в нетрезвом виде.