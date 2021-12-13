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Общество13 декабря 2021 7:13

Школа из-под Белгорода стала победителем конкурса на лучшую организацию питания

Образовательное учреждение на 225 мест открылось 1 сентября этого года
Алексей СЕРГУНИН
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Школьная столовая укомплектована с учетом всех современных требований.

Школьная столовая укомплектована с учетом всех современных требований.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Региональный этап конкурса на лучшую организацию питания проводился с 11 октября по 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В номинации «Лучшая столовая сельской школы» от образовательных организаций поступило 24 заявки. Победителем признана Крутоложская ООШ.

Школьная столовая укомплектована с учетом всех современных требований – оборудовано несколько цехов, есть раздаточная линия для первых и вторых блюд, пароконвектомат, витрина-холодильник для салатов, так же там работают опытные сотрудники. Столовая располагается в новом здании и имеет 130 посадочных мест. За качеством блюд строго следят на всех этапах приготовления.

- Продукты мы получаем централизовано, - пояснила заведующая столовой Юлия Пчелинова. - Разработано десятидневное меню с учетом возрастных особенностей детей и сезонности. В нашей столовой вариативное меню, то есть мы предлагаем блюда на выбор.

Отметим, что Крутоложская ООШ начала работу 1 сентября этого года.