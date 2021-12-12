Белгородский Следком проверит информацию о выделении некачественного жилья сиротам

Следственный комитет Белгородской области сообщил о проведении проверки по размещенной в сети Интернет публикации. В ней утверждается, что в 2015 году в городе Валуйки детям-сиротам было выделено некачественное жилье, которое теперь приходит в негодность.

- В ходе проверки следователи проверят действия должностных лиц администрации городского округа, в чьей собственности находятся выделенные жилые помещения, на предмет полноты принимаемых мер по их содержанию и даст правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.