Туман, гололедицу и морось обещают синоптики белгородцам на понедельник

В понедельник, 13 декабря, в Белгородской области ожидается не самая приятная погода. По прозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков. Днем ожидается морось. Возможны также туман и гололедица. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью обещают от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Водителям в такую погоду следует быть внимательнее. Выбирайте безопасную скорость, держите дистанцию и боковой интервал. Во избежание аварийных ситуаций избегайте резких маневров и снижайте скорость перед пешеходными переходами и у остановок общественного транспорта.