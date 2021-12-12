В Белгороде «Киа» столкнулась с буксируемым автомобилем

Авария случилась в субботу, 11 декабря, около половины второго дня на девятом километре дороги «Спутник – Чичерина – Ротонда». По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Киа» не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля «Газель» под управлением 34-летнего мужчины, который из-за технической неисправности буксировала 52-летняя женщина на «Шевроле Ланос».

В результате произошедшего столкновения пострадали двое. В Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области сообщили, что травмы получили водитель автомобиля «Киа Церато» и его 21-летняя пассажирка.