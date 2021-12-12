За год коронавирусом в Белгородской области переболели почти 2300 детей

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

По информации правительства региона, с начала года в Белгородской области коронавирусом переболели почти 2300 детей. Заболеваемость среди юных жителей региона возросла с началом осени. Участились и случаи тяжелого течения болезни.

С 24 сентября для лечения детей открыли специальное отделение. В нем развернули пятьдесят коек - 35 для детей и 15 для родителей. Отделение принимало пациентов в возрасте от одного дня до восемнадцати лет. Всего здесь пролечились 260 детей. Сейчас госпитализированы 31 ребенок. Из них два новорожденных и десять не старше года. За ними наблюдают не только инфекционисты и реаниматологи, но и педиатры. Состояние большинства оценивается как средняя степень тяжести.

Медики отмечают, что симптомы заболевания у детей и взрослых не отличаются - температура, общее недомогание, слабость, кашель, одышка. Для детей, поступающих в тяжелом состоянии, в отделении есть реанимация и палаты интенсивной терапии. Такая помощь юным пациентам требуется в редких случаях. Ребята в возрасте до семи лет находятся в отделении с родителями.

- Мы не возражаем, если родители госпитализируются с детьми и старше. Ребенку требуется уход, внимание и любовь. Когда он находится с мамой, то чувствует себя более комфортно, и шансов на выздоровление у него больше, – цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона главного врача областной клинической детской больницы Ирину Кизилову.

Лечат от коронавируса детей по тем же схемам и рекомендациям, что и взрослых. Отличие состоит в дозировке медикаментов. Она зависит от возраста и веса маленького пациента. К сожалению, дети тоже не застрахованы от осложнений после болезни. Последствия, как и у взрослых – патология легочной системы и желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем специалисты федеральных научных центров, наблюдающие за переболевшими COVID-19 детьми, фиксируют у них развитие мультисистемного воспалительного синдрома. Отмечается, что для его лечения необходима новая методика.

- Считаю, что вакцинация подростков необходима, потому что по статистике наших пациентов больше всего заболевших в возрасте от 12 лет и старше. И у них течение болезни тяжелее, чем у детей младше, – говорит Ирина Кизилова.