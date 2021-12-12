Игорь Маковский и Александр Авдеев обсудили вопросы энергосбережения Владимирской области

Александр Авдеев и Игорь Маковский.

В субботу, 11 декабря, на полях Владимирского инвестиционного конгресса врио Губернатора Александр Авдеев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Центр» Игорем Маковским. Основной темой обсуждения стало энергообеспечение потребителей Владимирской области и ход отопительного сезона в регионе.

Игорь Маковский отметил, что в приоритете сегодня – безусловно стабильное снабжение электроэнергией всех категорий потребителей области. В конечном итоге стабильное энергоснабжение, особенно в отопительный сезон, влияет на качество жизни жителей региона.

Было также отмечено, что основная задача сегодня – качественно пройти и завершить отопительный сезон. Владимирская область получила паспорт готовности в Минэнерго, и есть все основания полагать, что эта задача будет выполнена.