Еще 126 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1780-ти госпитализированных 67 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1950 года рождения, жительница Белгородского района 1966 года рождения, проходившие лечение в областной инфекционной клинической больнице, жительница Белгорода 1965 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, жительница Белгорода 1938 года рождения и житель Валуйского городского округа 1952 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - жительница Губкинского городского округа 1955 года рождения и житель Губкинского городского округа 1946 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 321 пациент заболел, а выздоровели – 126.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 76817 человек, выздоровели – 64628, умерли – 1626.

Сейчас из 1780-ти госпитализированных 67 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28012 белгородцев - на самоизоляции, 23951 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 225639 - сняты с самоизоляции.