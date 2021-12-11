Белгородский «Технолог-Спартак» взял реванш у подмосковных «медведей»

Завтрашний матч в спорткомплексе БГТУ им. В.Г. Шухова начнется в 12:00. Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Сегодня белгородский «Технолог-Спартак» одержал победу в рамках чемпионата России в высшей лиге по гандболу.

В прошлом туре наши парни уступили в Чехове местным «медведям-2» - 26:31 и 29:43. А сегодня в первом домашнем матче добились победы – 27:24.

Самыми результативными у хозяев стали Игорь Неклюдов (девять очков), Иван Цуканов, Виталий Стрельников, Никита Задорожний и Дмитрий Калинин (по три).

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в активе белгородцев стало 11 очков, они занимают промежуточное четвертое место в таблице. Отставание от лидирующего «ВГТУ-Воронеж» составляет 14 баллов.

Завтра команды проведут повторный матч в Белгороде. Встреча в спорткомплексе БГТУ им. В.Г. Шухова начнется в 12:00.