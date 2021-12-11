12 декабря на Белгородчине ожидаются морозы

Автомобилистам необходимо снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

По данным белгородских синоптиков, в воскресенье, 12 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов мороза, днем – от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

В Белгороде температура воздуха ночью от минус одного до минус трех градусов, днем от минус одного до плюс одного градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Автомобилистам необходимо снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не допускайте резкости при торможении, повороте и разгоне. Соблюдайте дистанцию с впереди идущим автомобилем. Не забывайте - ваша безопасность зависит, в первую очередь, именно от вас.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.