Еще 320 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 76496 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще восемь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Белгорода 1967 и 1968 годов рождения, житель Яковлевского городского округа 1936 года рождения, жительница Белгородского района 1952 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - две жительницы Старооскольского городского округа 1944 и 1947 годов рождения, житель Чернянского района 1940 года рождения, житель Губкинского городского округа 1955 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 320 пациентов заболели, а выздоровели – 475.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 76496 человек, выздоровели – 64502, умерли – 1619.

Сейчас из 1813-ти госпитализированных 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

28453 белгородца - на самоизоляции, 23902 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 224782 - сняты с самоизоляции.