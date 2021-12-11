В ДТП под Белгородом погиб водитель и пострадали четверо детей

Четверо детей, находившихся в салоне «Рено», получили травмы. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В субботу, 11 декабря, около девяти часов утра на 89 километре дороги «Короча - Губкин - граница Курской области» в Старооскольском городском округе произошло ДТП. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» при повороте налево со второстепенной дороги не пропустил фуру «Скания» с прицепом.

При столкновении с фурой водитель легкового автомобиля погиб. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что при столкновении водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Кроме того, пострадали четверо детей, находившихся в «Рено». Их возраст – 14-15 лет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.