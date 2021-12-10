МХК «Белгород» во второй раз кряду победил в серии буллитов

Белгородцы одержали восьмую кряду гостевую победу. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» переиграл в Санкт-Петербурге местное «Динамо-576». Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. По разу в составе гостей отличились Владислав Филиппов (12-я, 1:0) и Илья Болдырев (16-я, 2:0).

Так как в овертайме команды обошлись без результативных бросков, то, как и днем ранее, пришлось пробивать буллиты, где точнее оказались белгородцы – 2:0. По заброшенной шайбе в свой актив записали Мартин Слепынин и Евгений Иванов.

Таким образом, белгородцы одержали восьмую кряду гостевую победу. 23 и 24 октября белгородцы дважды одолели в Брянске местный одноименный клуб (4:1 и 5:2), 25 и 26 ноября победили в Курске «Сокол» (7:3 и 4:3), 5 и 6 декабря белгородцы переиграли новомосковский «АКМ-Юниор» (4:2 и 3:2), а вчера МХК «Белгород» одолел по буллитам «Динамо-576» - 4:3.

Теперь 13 и 14 декабря белгородцы проведут в Санкт-Петербурге два матча с «Динамо-Юниор». Начало обеих встреч в 13:00.