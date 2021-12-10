Под Белгородом при столкновении легковушки и фуры погибли два человека

В пятницу, 10 декабря, около 13 часов 30 минут на 37-м километре трассы «Яковлево – Прохоровка – Скородное» произошла трагедия. По предварительным данным, 68-летний водитель «семерки», выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Скания» под управлением 42-летнего мужчины.

Дорожно-транспортное происшествие унесло сразу две жизни. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что в результате аварии погибли управлявший автомобилем «ВАЗ 2107» мужчина и его 62-летняя пассажирка.