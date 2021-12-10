Житель Белгородской области перечислил мошенникам 11 миллионов рублей

Жертвой аферы стал житель Яковлевского городского округа. По предварительным данным, мужчина увидел в соцсети объявление о возможности заработать на инвестициях. Заинтересовавшись, он перешел по ссылке, оставил свой телефон и адрес электронной почты. Вскоре с ним связались якобы менеджеры, которые дали подробные инструкции.

Аферисты в этом случае не просили устанавливать на телефон или компьютер никакие приложения. Кураторы направили белгородцу на электронную почту письмо о том, что ему якобы открыли счет, куда надо переводить деньги. По видеосвязи, в мессенджерах и e-mail они информировали его об операциях и давали указания. Вскоре мужчина узнал, что его начальный вклад в 7300 рублей увеличился на 730 рублей. Первый доход ему позволили вывести, а потом объяснили, что большие деньги требуют больших вложений. Поверив в обман, он продолжил «инвестировать». После очередного вклада мужчина получил письмо о блокировке счета, для снятия которой надо было якобы оплатить страховку для защиты от хакеров. Выполнив требование, он столкнулся с новыми трудностями. При попытке вывода средств со счета житель региона получил уведомление, что деньги якобы попали в блокчейн. Для их получения снова потребовали внести кругленькую сумму.

- Злоумышленники использовали самые различные предлоги: налоговые сборы, пени и так далее. В итоге им удалось убедить жителя региона перечислить им более 11 миллионов рублей. Из них шесть миллионов - это личные деньги, которые мужчина скопил на строительство жилья. Остальное – кредитные и заемные средства. Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

В ведомстве также сообщили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские пытаются установить личности преступников. Жителей региона просят быть внимательнее при совершении финансовых операций.

- Не принимайте участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, - напоминает в УМВД региона.