Глава региона Вячеслав Гладков полагает, что новые должности повысят статус руководителей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С 1 января изменится структура правительства Белгородской области. Новая схема регионального государственного управления будет способствовать повышению эффективности взаимодействия с федеральными органами власти. Так уверяет пресс-служба губернатора и правительства.

В правительстве области – 11 вице-губернаторов (ранее их было девять). Три заместителя главы региона будут совмещать должности министров цифрового развития, финансов и бюджетной политики области, имущественных и земельных отношений.

Статус вице-губернатора области появится и у руководителя Администрации. Ключевые ведомства изменят статус: департаменты и частично управления уже с 1 января начнут работу как министерства (их будет 15), а управления в их составе станут департаментами.

Новая структура правительства Белгородской области – продолжение системной работы по приведению региональных ведомств в соответствие с федеральным форматом, что позволит наладить более эффективное взаимодействие по ключевым направлениям. Также новые должности призваны повысить статус руководителей.

Работать в новом статусе будут министерства цифрового развития, здравоохранения, образования, социальной защиты населения и труда, финансов и бюджетной политики, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений, экономического развития.

Изменения коснулись управления культуры и управления физической культуры и спорта, которые переходят в статус министерств. В сфере АПК появятся два министерства: сельского хозяйства и продовольствия, а также природопользования (сюда войдет сегодняшнее управление лесами). Департамент строительства и транспорта будет разделен на два министерства: строительства, а также автомобильных дорог и транспорта.