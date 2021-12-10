В Белгородской области обновили построенный более 85 лет назад Дом пионеров

Сегодня в объединениях Дома пионеров и школьников занимаются около 600 детей. Фото пресс-службы администрации Чернянского района.

В Чернянском районе обновили Дом пионеров и школьников. Капитального ремонта в здании, построенном еще в 1935 году, не проводили ни разу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Комфортные помещения в ярких и светлых тонах, оригинальные дизайнерские решения, интерьер - все выполнено с учетом современных тенденций и удобства детей, педагогов и родителей.

В здании оборудована система видеонаблюдения из восьми камер, будет установлен турникет. Актовый зал рассчитан на 120 мест, здесь установлена новая мебель, оборудование, освещение. Кабинетов для занятий стало больше, открыто два новых: медиацентр и кабинет естественных наук, созданы условия для занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра.

- Дизайн учебных кабинетов мы обсуждали с детьми, спрашивали, какие цвета они предпочитают, - пояснила директор учреждения Вера Каменева. - На занятиях по изобразительному искусству воспитанники даже рисовали свои макеты. Уверены, что мобильные столы, яркая мебель обязательно понравятся обучающимся.

Сегодня в объединениях Дома пионеров и школьников занимаются около 600 детей, в штате – 13 педагогов, не считая совместителей, и пять человек обслуживающего персонала.