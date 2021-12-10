Свыше 64 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1994-х госпитализированных 76 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Новооскольского района 1957 года рождения, жительница Белгорода 1942 года рождения, житель Красногвардейского района 1970 года рождения и жительница Шебекинского городского округа 1949 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - две жительницы Губкинского городского округа 1944 и 1958 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, и жительница Грайворонского городского округа 1946 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 325 пациентов заболели, а выздоровели – 526.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 76176 человек, выздоровели – 64028, умерли – 1161.

Сейчас из 1994-х госпитализированных 76 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

29014 белгородцев - на самоизоляции, 23845 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 223446 - сняты с самоизоляции.