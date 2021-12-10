Житель Белгородской области подозревается в угрозе убийством беременной жене

Восемнадцатилетняя жительница Губкина после семейного конфликта обратилась в полицию. По предварительным данным, девушка сделал замечание своему 24-летнему супругу по поводу его пристрастия к алкоголю. Молодой человек агрессивно отреагировал. Он избил беременную жену, а после схватился за кухонный нож и стал грозить ей физической расправой.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении губкинца возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, в отношении молодого человека составили протокол за нанесение побоев.

В ведомстве призывают не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство правоохранителей позволит предупредить совершение более тяжкого преступления.

- В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 либо к своему участковому, - отметили в УМВД региона.