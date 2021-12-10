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Общество10 декабря 2021 6:57

В Белгородской области на обновление парка коммунальной техники потратят больше 1 миллиарда 700 тысяч рублей

До конца года в регион поступит 600 единиц техники
Анастасия Лемешко
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Белгородская область готовится к зиме. фото: Артем Гребеник.

Белгородская область готовится к зиме. фото: Артем Гребеник.

Белгородская область готовится встретить снежную зиму. На обновление парка коммунальной техники в этом году выделили больше 1 миллиарда 700 тысяч рублей.

- Даже столкнулись с тем, что у поставщиков просто нет в наличии такого количества машин и оборудования. Проделана большая работа, заключены контракты уже на миллиард и почти триста миллионов рублей. Фуры приходят каждый день. До конца года должны получить 600 единиц, - рассказал на своей странице в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в регион поступили уже 204 единицы техники: экскаваторы, тракторы и коммунальные дорожные машины, мини-тракторы для уборки пешеходных зон, мини-погрузчики для уборки снега и других хозяйственных работ. Навесное оборудование позволяет эксплуатировать технику в любое время года. Помимо этого, для области закупают пескоразбрасывающие и снегоуборочные прицепы, а также малую технику – мотоблоки и ручные снегоуборщики.

- Перечень составляли по заявкам городов и районов. Новые машины и оборудование поступят во все 22 муниципалитета. Уже начинаем процесс передачи, чтобы до конца месяца техника могла приступить к работе, - сообщил Вячеслав Гладков.