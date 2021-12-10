Сельский клуб по-прежнему – один из главных объектов в жизни селян. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района.

В Белгородской области открыли еще один сельский клуб. На капремонт учреждения в Красногвардейском районе затратили свыше четырех миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

К обновлению Ендовицкого сельского клуба Засосенского сельского поселения приступили летом. В учреждении заменили окна, двери, пол и кровлю, инженерные коммуникации, обновили фасад. Дополнительно закупили новую мебель, оборудование, музыкальные инструменты.

Учреждение культуры в прошлом году отметило полувековой юбилей. Сельский клуб по-прежнему – один из главных объектов в жизни селян. В здании проводят различные поселковые мероприятия, организуют праздники для взрослых и детей. Теперь все мероприятия будут проводить в гораздо более комфортной обстановке.