Решение о необходимости стационарного, а не амбулаторного наблюдения должен принимать лечащий врач. Фото: Олег ЗОЛОТО

Хирургический корпус белгородской горбольницы № 2 переведут в штатный режим уже на следующей неделе. Об этом накануне сообщил начальник департамента здравоохранения региона Андрей Иконников.

Пока вопрос прорабатывается. При положительной динамике заболеваемости корпус прекратит работу как ковидная площадка. Пациенты, которым по-прежнему будет необходимо стационарное лечение, продолжат его в ковид-госпитале, действующем на территории бывшей белгородской горбольницы № 1.

- Если необходима помощь стационарная, пациент будет продолжать лечиться, - пояснил Андрей Иконников. - Но решение о необходимости стационарного, а не амбулаторного наблюдения должен принимать лечащий врач.