МХК «Белгород» выиграл седьмой гостевой матч кряду

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Накануне в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» переиграл в Санкт-Петербурге местное «Динамо-576». Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. Дубль в составе гостей оформил Егор Домничев (20-я, 1:1, 21-я, 2:1). Еще одну шайбу забросил Максим Сизов (57-я, 3:3).

Так как в овертайме команды обошлись без результативных бросков, то пришлось пробивать буллиты, где точнее оказались белгородцы – 3:1. По разу хозяев огорчили Домничев, Мартин Слепынин и Данила Сидоров.

Таким образом, наши парни одержали седьмую кряду гостевую победу. 23 и 24 октября белгородцы дважды одолели в Брянске местный одноименный клуб (4:1 и 5:2), 25 и 26 ноября победили в Курске «Сокол» (7:3 и 4:3). 5 и 6 декабря белгородцы переиграли новомосковский «АКМ-Юниор» (4:2 и 3:2).

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает четвертое место в западной конференции. В активе нашей команды 31 очко после 21-й игры при разнице шайб 77:60. Выше нас располагаются «СКА-ГУОР Карелия» (35), «ЭкоНива-Бобров» (33), «Россошь» (32). В ТОП-5 также входит и «Динамо-Юниор» (27).

Теперь сегодня, 10 декабря, белгородцы проведут Санкт-Петербурге второй матч с «Динамо-576». Начало в 17:00.