С Днем Героев Отечества белгородские росгвардейцы поздравили Вячеслава Воробьёва

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Торжественное мероприятие в честь Дня Героев Отечества состоялось на базе ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области состоялось. Ветеран белгородского спецотряда, Герой России Вячеслав Воробьёв традиционно встретил праздник с боевыми товарищами. Начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин зачитал и вручил Вячеславу поздравительный адрес от командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Александра Попова, а также регионального Управления Росгвардии и отметил, что подвиг Воробьева навсегда останется для граждан нашей страны и офицеров Росгвардии высочайшим выражением подлинного патриотизма.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

На мероприятии молодые бойцы отряда мобильного особого назначения получили первые офицерские погоны из рук Героя России Вячеслав Воробьева. А присутствующие на встрече сослуживцы бойца, подшефные Росгвардии ребята из школы №37 г. Белгорода и школы №2 п. Северный выразили слова благодарности за выполненный им с честью воинский долг, вручили памятные подарки и подготовили творческие номера.

Также в завершение встречи Воробьев вместе с кадетами посетил комнату боевой славы ОМОН, где хранится его экипировка. Он рассказал ребятам о спецоперации, за которую был удостоен звания Героя России и отметил, что нужно любить сою Родину и всегда оставаться верным долгу до конца.