В Белгородской области 10 декабря ожидается дождь и мокрый снег

Туман, дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу на Белгородчине. фото: Артем Гребеник.

В пятницу, 10 декабря, в Белгородской области будет облачно. По прогнозам синоптиков, ожидаются осадки – небольшие дожди и мокрый снег. Местами также возможен туман. Ветер завтра будет дуть восточный со скоростью пять-десять метров в секунду. Ночью и днем обещают от 0 до 5 градусов тепла.

В межсезонье за рулем следует быть особенно внимательными. В сырую погоду ухудшается сцепление колес с дорожным полотном. Кроме того, под лужами могут скрываться неровности. Не спешите, избегайте резких маневров, не забывайте держать дистанцию и боковой интервал. Необходимо также снижать скорость у пешеходных переходов и автобусных остановок.