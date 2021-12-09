В Белгороде сотрудники вневедомственной охраны задержали находящегося в розыске мужчину

В четыре часа утра внимание сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии на улице Губкина города Белгорода привлек нетрезвый 26-летний местный житель. Объяснить стражам порядка, что делает в этом месте, он не смог. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что подозрительного мужчину ищет полиция.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Белгородской области рассказали, что его объявили в розыск по подозрению в совершении кражи. Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного коллегам из органов внутренних дел.