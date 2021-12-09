В День Героев Отечества белгородский СОБР провел урок мужества для школьников

фото: предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Белгородской области.

В России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Накануне сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Белогор» провели урок мужества для воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2. Росгвардейцы рассказали ребятам об истории создания и боевом пути специального отряда быстрого реагирования. Как оказалось, один из гостей как раз выпускник этой школы. Он также является мастером спорта по дзюдо.

- Сотрудник спецназа должен обладать отличной физической подготовкой и ясным умом, поэтому с юных лет необходимо серьезно подходить к занятию спортом и умственным нагрузкам. Постоянное развитие и самосовершенствование позволяет быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях и принимать взвешенные решения, – отметил офицер отряда.

Ребята получили уникальную возможность не только из первых уст узнать о службе в спецназе, но и почувствовать себя в роли сотрудников СОБРа. Гости рассказали школьникам обо всех предметах обмундирования и даже разрешили примерить экипировку.

- В рамках акции «День Героя» в течение нескольких дней в городах нашей страны пройдут встречи школьников, студентов и воспитанников кадетских корпусов с военнослужащими и сотрудниками Росгвардии, на которых будущим защитникам Отечества расскажут о подвигах Героев Советского Союза и Российской Федерации. Акция призвана показать, что Герои среди нас. Их именами названы улицы, по которым мы каждый день ходим, школы, где учатся наши дети, в их честь проходят спортивные турниры и чемпионаты, - отметили в пресс-службе ведомства.