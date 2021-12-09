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Общество9 декабря 2021 12:02

Белгородца подозревают в краже оставленного на хранение покойному отцу автомобиля

По версии следствия, мужчина продал чужую машину на запчасти
Анастасия Лемешко
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По поводу пропажи автомобиля в первый отдел полиции обратился 35-летний житель Белгорода. Уезжая в длительную командировку, он оставил свою «семерку» на хранение другу. Однако тот в сентябре умер. По предварительным данным, сын покойного – 33-летний местный житель, после смерти отца продал чужую машину на запчасти за пять тысяч рублей. Ущерб, причиненный собственнику, оценили в пятьдесят тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.