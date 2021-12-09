Бывшего главу Старооскольского горокруга наградили медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» первой степени

О том, что глава Старооскольского городского округа Александр Сергиенко покидает свой пост, стало известно 6 декабря. Позже он сообщил, что завершает карьеру в сфере муниципального управления. Этой работе он посвятил тринадцать лет.

8 декабря состоялось внеочередное пятьдесят пятое заседание Совета депутатов, которые приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации горокруга в связи с отставкой по собственному желанию. Присутствовавший при этом руководитель администрации губернатора Иван Будлов поблагодарил Александра Сергиенко за эффективную, плодотворную работу в органах местного самоуправления и вручил ему медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» первой степени. Председатель Совета депутатов Евгений Согуляк передал бывшему главе памятный подарок – картину, которая будет напоминать ему о Старом Осколе.

Напомним, ранее свой пост покинул мэр Белгорода Юрий Галдун. Он также ушел в отставку по собственному желанию.